El número de empresas activas en Extremadura en 2025 sube un 1,07% respecto al año anterior

El número de empresas activas en Extremadura en 2025 ha subido un 1,07 por ciento respecto al año anterior y se han situado en 64.255 empresas.
Por sectores económicos en Extremadura aumentan respecto al año anterior en todos los sectores excepto en industria (-0,92%): Construcción (0,89%) y Servicios (1,26%).
En Extremadura 34.264 empresas no han empleado a ningún asalariado, creciendo un 16,05 por ciento respecto al año anterior y representando el 53,33 por ciento del total de las empresas de Extremadura.
En el tramo de 1 a 9 asalariados el número de empresas extremeñas ha ascendido a 27.382, un 12,8 por ciento menos que en 2024, según ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).
Por condición jurídica, el 63,27 por ciento de las empresas han sido personas físicas, suben interanualmente un 0,62 por ciento. Asimismo, las empresas activas registradas en el Directorio Central de Empresas (Dirce) en Extremadura desarrollaron sus actividades en 75.581 locales.