Nueva subasta de ganado ovino de la diputación, con la satisfacción de los ganaderos y ganaderas, que destacan su calidad y precio

“Es un ganado de muy buena calidad, de hecho la Diputación de Cáceres tiene ya muchos premios en distintas ferias, y un ganado a un precio muy razonable”; “Nos gustan estos animales y queremos incluirlos en nuestra ganadería y, al precio al que los podemos adquirir, es una ayuda espectacular”. Así se han manifestado algunos de los ganaderos y ganaderas adjudicatarios en la nueva subasta de ganado ovino Merino Precoz de la Diputación de Cáceres, ganaderos como Francisco Jarillo, con ganadería en Valdelacasa de Tajo; Guadalupe Murillo y Francisco José Cabello, en Madroñera, o Isabel Jiménez y Rufino Miguel Rodríguez, de Saucedilla. Son algunas de las personas que este martes han acudido a la Finca El Cuartillo de la diputación para participar en el acto de sorteo de animales, en el que han estado presentes el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García.

En esta ocasión, se han sorteado 85 machos entre 50 cabañas adjudicatarias. La diputada ha explicado que este año no se han contemplado hembras “porque estamos en un momento de expansión y las mantenemos para que sean reproductoras, poder ampliar nuestro ganado y, de esta manera, llegar, en próximos años, a más pueblos y atender más solicitudes”. De hecho, en esta adjudicación el número total de ganaderos y ganaderas solicitantes ha ascendido a 71 con casi 300 animales solicitados, “por lo que queremos aumentar en número de hembras reproductoras, aumentar el número de cabezas y llegar a más gente”, ha reiterado la diputada.

Angélica García sí ha destacado que “en los últimos años estamos viendo el aumento de mujeres ganaderas que acuden a esta cita, de hecho este año han sido 14 mujeres, un 28% frente al 20% del año pasado, de la misma manera que estamos viendo gente más joven, lo que da una esperanza al futuro de nuestras ganaderías y de nuestros pueblos, porque, al final, por lo que estamos trabajando desde la diputación es por fijar población en el medio rural”.

Ganaderas y ganaderos han destacado “el buen precio que tienen unos animales de gran calidad”, teniendo en cuenta que el macho ha salido a 110 euros, frente a los 400 aproximadamente que rondan en el mercado, “con lo que, por este lado, también cumplimos con nuestro objetivo: acompañar a nuestros ganaderos y ganaderas en la mejora de la raza”.