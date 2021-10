La Nueva Ley de Vivienda suscita reacciones encontradas en los ayuntamientos extremeños

Dentro de la Nueva ley de vivienda que plantea el Gobierno, se encontraría un recargo en el IBI de hasta el 150% a pisos vacíos, así como se ofrecerán hasta 250 euros mensuales para la emancipación juvenil en concepto de ayudas al alquiler dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Además, el Gobierno ya ha cifrado en 150.000 los pisos afectados por la regulación… Además, calculan que el bono joven de 250 euros mensuales costará unos 200 millones de euros anuales... El PP ya anunciado que recurrirá al Constitucional la futura Ley y que no se aplicará en sus ayuntamientos.

En Extremadura ya se han producido las primeras valoraciones. Entre los Alcaldes de las principales localidades de la región, el popular Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, asegura que es sorprendente que un acuerdo tan importante como este se lleve a afecto para ponerse poder llegar a un acuerdo y que un partido apoye tus cuentas. Dice que no es una ley que ayude. Por su parte, el Alcalde de Badajoz Ignacio Gragera, de ciudadanos, asegura que es una Ley errores que castiga al que no quiere sacar su vivienda al mercado, trasladando esa responsabilidad a los Ayuntamientos.. El Ayuntamiento de Badajoz, dice, no la llevará a efecto…

Mientras, el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, apunta que por ahora no ha querido pronunciarse, ya que dice, el texto aun tiene que aprobarse, y en Mérida no existen los problemas que si tienen otras ciudades españolas como Madrid o Barcelona… Así lo han manifestado a Ondacero Fuentes del Ayuntamiento de la Capital extremeña.