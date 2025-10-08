La movilidad eléctrica crece 1,8 puntos en Extremadura en el tercer trimestre

La electromovilidad -el resultado de la media del indicador de penetración del vehículo electrificado y el de infraestructura de recarga- creció 1,8 puntos en el tercer trimestre del año respecto al anterior, hasta 17,2, una cifra con la que se sitúa como la cuarta comunidad autónoma española con menos implantación.

La red pública de recarga de vehículos eléctricos disponible en España aumentó un 8,8 % durante el tercer trimestre de este año, hasta llegar a los 52.107 puntos, en lo que fue su segundo mayor incremento desde que se empezaron a recoger estos datos, en 2020.