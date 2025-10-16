SUCESOS

Un motorista de 52 años resulta herido al sufrir una caída cerca de Azuaga

El motorista herido, de 52 años, presenta fractura de peroné, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital de Llerena.

Un motorista de 52 años ha resultado herido de carácter grave este miércoles al sufrir una caída cerca de la localidad pacense de Azuaga.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 15,46 horas de este miércoles se ha recibido una llamada alertando del accidente de un motorista en el kilómetro 7 de la carretera BA-018, cerca de Azuaga.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una patrulla de Guardia Civil de Tráfico.

