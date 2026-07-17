Un motorista de 51 años resulta herido al chocar con un coche en Azuaga

Un hombre de 51 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' al chocar la moto que conducía con un coche en la localidad pacense de Azuaga.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 14,22 horas de este jueves se ha recibido una llamada alertando del choque entre un coche y una moto ocurrido en la calle Retamalejo de Azuaga.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una dotación de la Policía Local.

A consecuencia del accidente, un hombre de 51 años ha resultado herido con traumatismo torácico cerrado, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital de Llerena.