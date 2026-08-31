Un motorista de 51 años fallece en un accidente de tráfico en la A-5, cerca de Escurial

Un motorista de 51 años ha fallecido este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico en la autovía A-5, cerca del Escurial (Cáceres).

El accidente se ha producido en torno a las 14,50 horas en el kilómetro 284, en sentido norte, entre los municipios del Escurial y Villamesías, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han explicado que en torno a las 14,45 horas ha tenido conocimiento de una colisión entre dos vehículos, ocasionándose daños materiales.

Habría sido en ese momento cuando el motorista habría colisionado contra los vehículos retenidos a causa de este accidente, dando lugar a su fallecimiento.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Miajadas y un helicóptero sanitario de Cáceres, que han confirmado el fallecimiento del hombre.

También han acudido equipos de conservación de carreteras de la A-5 y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de la investigación del suceso.