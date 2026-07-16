Mérida baraja un cambio de ubicación para las pantallas gigantes de la final del Mundial

La Plaza de Toros de Mérida gana fuerza como posible ubicación para las pantallas gigantes de la final, en sustitución del Parque de las Siete Sillas, donde se instaló el dispositivo durante las semifinales frente a Francia. El cambio permitiría disponer de un recinto con mayores garantías en cuanto a capacidad y seguridad.

La Plaza de Toros del Cerro de San Albín cuenta con una capacidad para varios miles de espectadores, lo que permitiría acoger a un mayor número de aficionados y gestionar de una forma más ordenada el acceso al recinto. Además, al tratarse de un espacio cerrado y con entradas controladas, sería posible supervisar la introducción de objetos o elementos que pudieran provocar incidentes, reforzando así las medidas de seguridad previstas para un evento que se espera multitudinario.

La intención de la organización pasa también por convertir la cita en una auténtica fiesta del deporte. Para ello, se prevé que el ambiente comience antes del inicio del encuentro con animación musical a cargo de varios DJs, que amenizarán la espera de los aficionados hasta el comienzo de la gran final.

En caso de que la selección española consiga proclamarse campeona del mundo, la celebración posterior volvería a trasladarse, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, a la Plaza de España de Mérida, donde tradicionalmente se concentran miles de personas para festejar los grandes éxitos deportivos.

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante la celebración, está previsto que la fuente de la Plaza de España sea vallada para impedir el acceso a la misma, una medida que ya se ha aplicado con éxito en anteriores eventos de gran afluencia. Asimismo, el dispositivo contará con la coordinación y supervisión de efectivos de la Policía, los Bomberos y personal de Aqualia, con el fin de preservar tanto la seguridad de los asistentes como el buen estado de las instalaciones municipales.

Por el momento, la decisión definitiva sobre el emplazamiento de las pantallas gigantes no ha sido confirmada, aunque la Plaza de Toros se perfila como la opción que reúne mejores condiciones para albergar un evento que volverá a congregar a miles de aficionados con la ilusión de ver a España luchar por un nuevo título mundial.