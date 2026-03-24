María Guardiola firma un protocolo para que Fundación MAPFRE sitúe la sede de la Red Ibérica en la ciudad de Cáceres

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha firmado este lunes en Cáceres el Protocolo General de Actuación para la puesta en marcha de la Red Ibérica de Fundación MAPFRE, un proyecto que situará a la ciudad como punto de referencia para el apoyo a fundaciones de España y Portugal y que, según la presidenta, reforzará su candidatura para Capital Europea de la Cultura 2031.

En el acto, celebrado en el Ayuntamiento de Cáceres, han participado también el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos; el obispo de la Diócesis de Coria - Cáceres, monseñor Jesús Pulido; el presidente de la Fundación MAPFRE, Antonio Huertas; y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga.

María Guardiola ha agradecido la colaboración entre instituciones y ha destacado que este acuerdo "es el claro ejemplo de cómo una gran fundación como MAPFRE, las administraciones, tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la Junta de Extremadura, y la Iglesia son capaces de trabajar juntas, respetando sus competencias y sus misiones, para servir mejor al interés general".

La presidenta en funciones ha subrayado que la elección de Cáceres como sede de esta red "no es solo una decisión técnica, es una decisión de confianza", y ha añadido que supone reconocer "la capacidad que tiene para convertirse en ese punto de referencia desde el que apoyar a pequeñas y medianas fundaciones, tanto de España como de Portugal".

La Red Ibérica de Fundación MAPFRE nace con el objetivo de reforzar el trabajo de entidades que desarrollan su labor en el ámbito social, cultural y educativo, especialmente en entornos rurales. "Desde Cáceres se va a ayudar a otras entidades a que puedan seguir cambiando vidas en toda la Raya y en toda la Península", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que se trata de "una red de cuidados. Cuida de fundaciones que cuidan de la gente", ofreciendo asesoramiento y acompañamiento para mejorar su organización, su sostenibilidad y su capacidad para llegar a más personas.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y ACTIVIDAD DURANTE TODO EL AÑO

El proyecto contempla una inversión de más de siete millones de euros por parte de Fundación MAPFRE y tendrá su sede en la Ciudad Monumental de Cáceres, con previsión de apertura en el año 2028. La presidenta en funciones ha destacado que esta iniciativa permitirá recuperar espacios históricos y llenarlos de actividad, con la participación preferente de empresas locales.

"Queremos una ciudad monumental viva, con proyectos, con cultura y con personas participando durante todo el año", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "la mejor manera de proteger nuestro patrimonio es llenarlo de vida".

Además, ha vinculado este proyecto con la candidatura de Cáceres a Ciudad Europea de la Cultura 2031, destacando que este tipo de iniciativas refuerzan su posicionamiento.

EXTREMADURA, TIERRA DE OPORTUNIDADES Y COLABORACIÓN

La presidenta en funciones ha destacado que este acuerdo proyecta una imagen clara de la región. "Extremadura está más que preparada para albergar proyectos culturales y sociales de primer nivel; somos una tierra fiable, con instituciones serias, con un patrimonio excepcional y con una gran capacidad de colaboración", ha señalado.

En un contexto marcado por retos como la despoblación o el envejecimiento, Guardiola ha querido poner el acento en las oportunidades: "Hoy queremos hablar de algo distinto, queremos hablar de oportunidades, de alianzas, de conexión, de vida que llega a donde antes no llegaba".

Finalmente, ha animado a que este proyecto se traduzca en más actividad económica y social para la ciudad y la región. "Tenemos que conseguir, entre todos, que se traduzca en más actividad, en más empleo, en más familias eligiendo Extremadura, en más vida para nuestra ciudad monumental y, en definitiva, en más oportunidades, especialmente para aquellas personas que más lo necesitan", ha concluido María Guardiola.