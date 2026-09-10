León destaca el potencial del legado tartésico para atraer turismo internacional en el XXV aniversario del Centro de Cancho Roano

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha participado en los actos de celebración del XXV aniversario del Centro de Interpretación de Cancho Roano, donde ha destacado el valor del legado tartésico de Extremadura como uno de los principales activos culturales de la región y un elemento diferencial con una creciente capacidad para atraer visitantes nacionales e internacionales interesados en la arqueología, la historia y el patrimonio.

En este sentido, ha recordado que Cancho Roano, datado entre los siglos VI y V antes de Cristo, constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura tartésica conservados en la Península Ibérica y un referente internacional para el estudio de esta civilización.

Así, ha subrayado que "tenemos un legado arqueológico excepcional, con un interés que va mucho más allá de nuestras fronteras. Cancho Roano, El Turuñuelo y todo el patrimonio vinculado al mundo tartésico nos ofrecen una magnífica oportunidad para atraer visitantes, despertar vocaciones investigadoras y consolidar Extremadura como un destino cultural de primer nivel".

Esto conlleva, ha señalado el consejero, "una responsabilidad y una oportunidad: la responsabilidad de preservar este legado con el máximo rigor; y la oportunidad de hacerlo más accesible, más visible y más integrado en una estrategia de turismo cultural de calidad".

Asimismo, ha puesto en valor la labor desarrollada durante estos veinticinco años por el Centro de Interpretación de Cancho Roano, que ha contribuido a acercar el conocimiento sobre este singular santuario a miles de visitantes, investigadores y estudiantes, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la divulgación y promoción del patrimonio cultural extremeño.

El Centro de Interpretación de Cancho Roano, inaugurado en julio de 2001, fue impulsado por la Junta de Extremadura para ofrecer un contexto histórico a los visitantes y proteger este excepcional conjunto tartésico.

El edificio, diseñado por el arquitecto Tiburcio Martín Soldevila, se ha consolidado como un espacio de referencia para comprender la relevancia histórica del santuario y difundir el conocimiento sobre la cultura tartésica.

Este acto del XXV aniversario, organizado por la Mancomunidad de municipios de La Serena, ha servido para poner en valor la trayectoria de uno de los espacios de referencia en la difusión del patrimonio arqueológico extremeño y ha reunido a representantes institucionales y especialistas en patrimonio, como el responsable de las excavaciones del Turuñuelo, Sebastián Celestino, y el director del Museo Arqueológico de Badajoz, Santiago Guerra, en una jornada destinada a reconocer la contribución del centro a la protección y difusión de uno de los grandes tesoros arqueológicos de Extremadura.