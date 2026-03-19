Ladilla Rusa regresa al festival Horteralia de Cáceres, que se celebra los días 23 y 24 de octubre

La organización del festival Horteralia (HTL) de Cáceres, que se celebrará en el recinto ferial los días 23 y 24 de octubre, han confirmado la asistencia del dúo Ladilla Rusa, que se une en el cartel a Camela, tras el avance realizado la semana pasada.

Responsables de himnos como 'Macaulay Culkin', 'KITT y los coches del pasado' o 'A un metro y medio de ti', el dúo llega dispuesto a saldar su actuación pendiente con el certaman cacereño, después de no poder participar en la edición de 2024 por enfermedad, pese a estar anunciados en el cartel.

Ahora, dos años después, su paso por Cáceres promete convertirse en uno de los momentazos de la edición 2026. "Porque si algo define a Ladilla Rusa es su capacidad para convertir cada concierto en una fiesta colectiva: pop, electrónica, humor y referencias culturales en estado puro", asegura la organización en nota de prensa.

"Su estilo irreverente y desenfadado encaja a la perfección con el espíritu del festival que pretende celebrar la diversidad, lo popular y el espectáculo sin complejos", añade.

Con esta confirmación, Horteralia 2026 sigue tomando forma para reunir a miles de asistentes de toda España en Cáceres un año más. Los abonos se pondrán a la venta a partir del jueves 9 de abril.