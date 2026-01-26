La Junta subvencionará la compra de máquinas de obra pública para que los pueblos arreglen sus caminos rurales

La Junta de Extremadura subvencionará a ayuntamientos y mancomunidades la compra de maquinaria de obra pública destinada al mantenimiento, mejora y modernización de los caminos rurales públicos, según recoge el decreto de ayudas de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el día 20 y que contempla dos líneas de ayudas.

La primera de ellas está destinada a mancomunidades integrales y municipios que sean titulares de parques de maquinaria destinados a la conservación y mantenimiento de los caminos rurales que discurren por los términos municipales que las integran, con independencia de su número de habitantes.

Los beneficiarios de esta línea recibirán una ayuda económica de hasta 300.000 euros para comprar motoniveladoras, rodillos compactadores, camiones carrozados para obras, retroexcavadoras, excavadoras, bulldozers, autohormigoneras, 'dumpers', tractores, equipos de distribución de material específico para este tipo de obras o accesorios para esta clase de maquinaria, entre otros.

La segunda línea de ayudas dará hasta 40.000 euros a municipios de hasta cinco mil habitantes y entidades locales menores para mejorar, reparar, acondicionar y conservar caminos rurales públicos intransitables, siempre que el deterioro se deba a causas accidentales, según informa la Junta en nota de prensa.

Las ayudas cuentan con un presupuesto de un millón de euros para la línea uno (750.000 en la anualidad de 2026 y el resto el próximo año) y dos millones para la línea dos (250.000 este año y 1.750.000 el que viene). La UE aporta el 75 por ciento a través de los fondos Feader, la Junta de Extremadura el 21,8 por ciento y el Estado el 3,7 por ciento.

Según explica el Ejecutivo extremeño, la mejora de caminos rurales es una de las "principales demandas" de los ayuntamientos, dado el uso intensivo que tienen por parte de la población. Además de la mejora en accesibilidad rural, la modernización de caminos rurales ayuda a aumentar la competitividad de los negocios agrícolas y ganaderos de los municipios, ya que son vías usadas frecuentemente tanto por los titulares de estas explotaciones como por sus proveedores y clientes.

La mejora de caminos rurales incide también sobre la seguridad de estos entornos, ya que mejora las vías de acceso y evacuación en caso de emergencias como los incendios forestales.