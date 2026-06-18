La Junta replica a CCOO que los ATE ya tienen ampliada la jornada laboral al 90% y subirá al 100% en el próximo curso

La Junta de Extremadura ha recordado que, atendiendo a una reivindicación "histórica" de los trabajadores, ha ampliado la jornada laboral del 80 al 90 por ciento en este curso a los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE).

Además, ha remarcado que ya se les ha anunciado que se les ampliará al 100% la jornada diaria en el próximo curso 2026/2027.

En la misma línea, tras destacar que este aumento de jornada suponen 2 millones de euros más, fuentes de la Consejería de Educación añaden que todas las figuras de personal de apoyo docente fueron creadas por decreto para desarrollarse "con carácter temporal" y que, por tanto, esa es su naturaleza.

De este modo reacciona el Ejecutivo autonómico a la concentración convocada este miércoles en Mérida por parte de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, y en la que el sindicato ha reclamado a la Junta la jornada completa y un incremento de la contratación anual del Personal de Apoyo Educativo.