La Junta presenta un nuevo catálogo de circuitos por Extremadura a agentes de viajes de España y Portugal

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y el turoperador Viajes InterRías han llegado a un nuevo acuerdo para comercializar el destino Extremadura en 9.500 puntos de venta en España y Portugal.

Esta empresa, según ha explicado la Junta en un comunicado, dispone de acuerdos exclusivos con agencias de viajes de los dos países, que le permiten "una amplia distribución y cobertura" de sus paquetes turísticos en ambos mercados.

En el marco de esta campaña, que da seguimiento a la realizada hace dos años, se ha renovado el catálogo 'Extremadura Extraordinaria' con propuestas para conocer los principales atractivos de la región a través de circuitos de varios días.

'Los imprescindibles de Extremadura', 'Roma y dehesa', 'Badajoz y Mérida, capitales gastronómicas' y 'Maravillas arquitectónicas de Extremadura' son algunos de los paquetes que distribuye InterRías en sus canales de venta.

Para dar a conocer los nuevos productos, este pasado jueves se ha organizado un acto en León que ha contado con la asistencia de unos 30 agentes de viajes y donde se ha realizado una presentación del destino Extremadura a cargo de la Dirección General de Turismo.

Este mismo formato se repetirá el 26 de noviembre en Lisboa para profesionales de Portugal.

El acuerdo de colaboración con la empresa mayorista incluye no solo la comercialización en sus puntos de venta sino también otras acciones como una campaña de marketing digital para promocionar y posicionar Extremadura.