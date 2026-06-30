La Junta de Extremadura reforzará la red de recursos destinada a la atención a víctimas de violencia de género y sexual en la región

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha señalado que la presidenta María Guardiola ha concebido "la igualdad no como una política más, sino como una forma de gobernar".

Así lo ha manifestado antes de comparecer este lunes a petición propia en la Asamblea de Extremadura, en Mérida, para dar a conocer las líneas generales de actuación de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación durante esta legislatura.

Unas líneas generales que, según ha señalado, "ponen de manifiesto el compromiso de la presidenta María Guardiola con la igualdad, con la lucha contra la violencia de género, en materia de conciliación, y de defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+".

Además, ha informado de que en unos días se aprobará el primer Plan de Igualdad de la Junta de Extremadura y de sus organismos autónomos y dependientes, conformado por 89 medidas que permitirán que más de 63.000 trabajadoras y trabajadores públicos "tengan la misma igualdad de oportunidades".

El I Plan de Igualdad de la Junta de Extremadura -que se suma al ya aprobado 'Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo' en el ámbito del gobierno autonómico- responde al mandato de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2007, por lo que "han tenido que transcurrir 19 años para que este Gobierno haya podido materializar esta exigencia que no había acometido ningún otro gobierno anterior; ha tenido que ser el gobierno de la presidenta María Guardiola el que lo ha conseguido", ha resaltado.

Sánchez Vera ha añadido que se van a seguir implementando políticas para conseguir la ansiada igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con el objetivo de minimizar las ¿terribles¿ cifras de víctimas mortales de violencia de género, por lo que se continuará reforzando la red de recursos y se seguirán acometiendo obras de mejora en las casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz. Además, se reforzará la Red de Oficinas de Igualdad y de Violencia de Género con la apertura de una nueva oficina en la Mancomunidad Tierra de Barros para dispensar una mejor cobertura y atención a las mujeres de esa comarca.

Asimismo, en colaboración con el Colegio de Psicología de Extremadura se pondrá en marcha un servicio para atención urgente a víctimas de violencia sexual que sean niñas menores de 12 años y a niños y hombres "porque no vamos a dejar a ninguna víctima sin recursos y sin atención urgente", ha informado Sánchez Vera.

Por otra parte, ha reseñado que se pondrá en funcionamiento, a través de un acuerdo de colaboración con los Colegios de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, un servicio de atención social integral para aquellas mujeres que se encuentren o residan en municipios o en localidades de menos de 20.000 habitantes o que sus localidades no pertenezcan a ninguna mancomunidad.

En materia de Conciliación, la secretaria general ha resaltado que, "por primera vez se van a establecer ayudas universales a guarderías para menores de entre 0 y 3 años, así como una nueva convocatoria para poder implementar el teletrabajo y la flexibilidad horaria en nuestras empresas" con el objetivo de que "ninguna mujer tenga que renunciar a su progreso o a sus carreras profesionales por cuidar a sus familiares".

Medidas que se suman a las ludotecas que se están desarrollando en más de 400 municipios y entidades locales menores de nuestra región, que, junto con las ayudas de guarderías, establecidas por la Consejería de Educación y Formación Profesional, ascienden una inversión de 27 millones de euros.

También se seguirá trabajando para que "Extremadura sea una tierra abierta y segura donde cualquier persona del colectivo LGTBIQ+ pueda vivir en libertad, con seguridad y sin miedo".