La Junta de Extremadura se pone a disposición de los extremeños afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo

La Junta de Extremadura, ante los acontecimientos que se están desarrollando en Oriente Próximo y las distintas situaciones derivadas del cierre del espacio aéreo, se pone a disposición de la ciudadanía extremeña que se encuentre en la zona y pueda estar teniendo dificultades para regresar.

El Ejecutivo autonómico invita igualmente a todas aquellas personas que desde Extremadura tengan conocimiento de familiares o conocidos que se encuentren afectados por esta situación, a que comuniquen sus datos y circunstancias con el objetivo de poder ofrecerles apoyo y facilitar la atención necesaria.

La Junta de Extremadura está en contacto con medio centenar de extremeños residentes en los países del Golfo Pérsico, así como con aquellos que se vieron sorprendidos por el conflicto y se encontraban en ese momento en tránsito.

Para ello, se han habilitado los siguientes canales de contacto:

Correo electrónico: dgae.presidencia@juntaex.es

extremaduraenelmundo@juntaex.es

Teléfono: 924 003 496

La Junta de Extremadura reitera su compromiso con la ciudadanía extremeña en el exterior y continuará realizando el seguimiento de la situación.