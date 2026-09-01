La Junta de Extremadura inicia la cuarta licitación para adjudicar en torno a 27 rutas escolares aún pendientes de cubrir

La Consejería de Educación y Formación Profesional ponía en marcha ayer, una nueva licitación, la cuarta ya, para cubrir las rutas de transporte escolar pendientes de adjudicar.

Cabe recordar que este pasado domingo, a medianoche, concluía la tercera convocatoria, sin que hayan quedado cubiertas todas las rutas pendientes. Quedarían sin licitar unas 27 rutas escolares, todas ellas en la provincia de Cáceres. Rutas que podrían afectar a algo más de un millar de alumnos. Esta nueva licitación de emergencia incluye una mejora en los precios.

Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional se ha vuelto a pedir "calma y prudencia" al tratarse de un proceso administrativo abierto en el que se trabaja "incansablemente" para que el próximo día 10 el curso escolar comience sin incidencias.