La Junta de Extremadura colaborará en el desarrollo de 33 pruebas deportivas durante este otoño

La Junta de Extremadura, a través de la dirección general de Deportes, colaborará durante los próximos meses, concretamente durante septiembre y octubre, en el desarrollo de 33 pruebas deportivas, incluidas en el Circuito Junta de Extremadura; concretamente en los 14 subcircuitos que conforman este programa regional enfocado a la promoción deportiva en el ámbito de la comunidad autónoma.

Según ha resaltado al Junta en un comunicado, el calendario incluirá pruebas de disciplinas como la montaña y escalada, el triatlón, el cicloturismo y el senderismo, entre otras, como es el caso de la última prueba del circuito de aguas dulces, en la que se decidirá el Campeonato de Extremadura, una cita deportiva que se celebrará en Orellana la Vieja el 12 de septiembre.

El gobierno autonómico ha destacado, igualmente, la única prueba de triatlón del circuito, la decimoséptima edición del Triatlón 'Ciudad de Plasencia', así como varias pruebas de duatlón en municipios del norte y sur de la región, como Coria, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros.

En cuanto a las carreras, se celebrarán la Media Maratón de Valdigüelo, en Santa Marta; o la célebre Media Maratón 'Virgen de las Cruces', en Don Benito, que alcanzará su vigesimoquinta edición.

El senderismo también va a retomar su calendario durante los próximos meses y serán un total de tres las pruebas de Camina Extremadura que se desarrollarán, entre ellas la XI Travesía Sierra de Gata. Asimismo, la mujer y el deporte también cobrarán protagonismo con la celebración de la X Carrera de la Mujer de Gargáligas el próximo 18 de octubre, para finalizar el mes con el VI Encuentro Femenino de Petanca, en Holguera.

De otro lado, varias son las rutas por montaña y cicloturistas que se llevarán también a cabo las próximas semanas, destacan la XIV Ruta MTB 'Vuelta a los Orígenes', en Puebla de la Calzada; la XVIII Ultra Artesanos que recorrerá la sierra de Torrejoncillo, o la salida el 25 de octubre del XII Kilómetro Vertical de las Hurdes, en la localidad hurdana de Ladrillar.

El X Torneo de Petanca de Trujillo, el XXX Fondo Popular 'Ciudad de Mérida', el III Encuentro Marcha Nórdica en El Anillo, la prueba cicloturista 'Geoparque Villuercas-Ibores-Jara', con salida desde Cañamero; el Cross Dehesa de Bótoa o la celebración del XXXV Open Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Zafra' son otras de las citas más destacadas de la agenda deportiva extremeña este otoño.