La Junta de Extremadura abona un millón de euros en ayudas a 173 ganaderos para la cría en pureza de razas autóctonas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha hecho efectivo el pago de un millón de euros correspondiente a 173 ganaderos beneficiarios de la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la cría en pureza de razas autóctonas.

Cumple, así, el compromiso adquirido con el sector y con las asociaciones de criadores para la preservación de estos recursos genéticos "fundamentales" para el medio rural.

Estas ayudas tienen como objetivo impulsar el incremento de censos de hembras inscritas en los libros genealógicos y favorecer la conservación de razas autóctonas, "muchas" de ellas en riesgo de desaparición, recuerda en nota de prensa el Gobierno regional.

Con el abono de esta primera anualidad, la Junta refuerza, asimismo, su apuesta por una política ganadera "sostenible" y "comprometida con el territorio", que reconoce el valor "estratégico" de las razas autóctonas por su contribución a la adaptación al medio, la gestión de los ecosistemas, la prevención de incendios y la generación de empleo, y actividad económica en las zonas rurales.