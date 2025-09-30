La Junta concede 195.000 euros a asociaciones para fomentar la igualdad y contra la violencia de género

La Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha concedido ayudas por más de 195.000 euros a siete asociaciones de mujeres que trabajan en Extremadura en proyectos para el fomento de la igualdad de género, la participación social de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Se trata de las ayudas de la 'Modalidad A, Proyectos de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género' del Pacto de Estado.

Las beneficiarias de estas subvenciones son Fexamur (Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales); Extremadura Entiende; ADHEX (Asociación de Derechos Humanos de las Mujeres de Extremadura); MZC (Mujeres en Zona de Conflicto); Malvaluna; Asociación Metik y Fundación Mujeres.

El abono de estas subvenciones se realizará en un único pago y cada entidad deberá hacer constar que el proyecto se ha financiado con cargo a los fondos de Pacto de Estado, según recoge la resolución que publica este lunes el Diario Oficial de Extremadura.

Tal y como indica la Junta en una nota de prensa, a la convocatoria de 2025 se han presentado 22 solicitudes, de entre las que han sido seleccionadas las que "mejor se adecuan a las bases reguladoras para la sensibilización y prevención de la violencia de género, la participación de las mujeres en movimientos o actividades sociales y la promoción de la igualdad de género en todos los ámbitos".

Los proyectos serán subvencionados con fondos destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el marco de los ejes 1, 5, 6, 7 y 8 del mismo.