La Junta acata y no recurrirá la indemnización por el crimen de una educadora social en Badajoz

La Junta de Extremadura ha afirmado que acata y no recurrirá la sentencia por la que la Administración autonómica deberá indemnizar con más de 620.000 euros a la familia de la educadora social asesinada en Badajoz en marzo en un hogar de reinserción sociolaboral por dos menores de edad.

El Juzgado de Menores número 1 de Badajoz ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos menores por este crimen, mientras que en el caso de la joven también procesada se le impone una pena de cinco años, como cómplice.

En concepto de responsabilidad civil, los menores condenados tendrán que indemnizar a su vez de forma directa y solidaria con la Junta de Extremadura a los familiares de la víctima con más de 620.000 euros.

Asimismo, ha indicado que antes de este suceso "ya se estaba trabajando en un nuevo pliego y reforzando las medidas de seguridad, y hoy todos los centros de menores de Extremadura cuentan con vigilancia 24 horas".

A su juicio, se ha avanzado en protección, recursos y control, para garantizar la seguridad tanto de los menores como de los trabajadores.

Por su parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en declaraciones a los medios este jueves, ha reiterado el "máximo respeto" a la sentencia de este tribunal.

También ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima.