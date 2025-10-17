JUCIL Pide mejores condiciones y más medios para los Guardias Civiles de Badajoz

Equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6x6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia son las principales reivindicaciones de JUCIL en la provincia de Badajoz.

Estas demandas forman parte del programa con el que JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se presenta a las elecciones al Consejo, un órgano colegiado en el que participan representantes de las personas que componen la Benemérita y de la Administración General del Estado, con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de sus integrantes como el funcionamiento del propio Instituto. Actualmente el Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 30 representantes, de los cuales seis pertenecen a JUCIL.

J. Hugo Pellicer Perles, secretario provincial de JUCIL en Badajoz asegura: “En Badajoz nuestros principales desafíos son atender un territorio muy extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas. Como problemática específica en nuestra provincia, destacamos la falta de personal generalizada en todas las unidades. Como representantes de JUCIL, pedimos a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, cuyo fin es reforzar y empoderar a los guardias civiles de Badajoz para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen”.

El secretario provincial continúa con su denuncia: “La operatividad de la Guardia Civil en la provincia se ve gravemente comprometida por la obsolescencia de nuestros medios y el lamentable estado de las infraestructuras. El material policial ha quedado desfasado o se encuentra en mal estado, mientras que las instalaciones oficiales son viejas y muchas de ellas están medio en ruinas. Esta situación es inaceptable”.

Pellicer va más allá e indica que la falta de inversión es crítica en logística, “seguimos teniendo vehículos oficiales con continuas averías debido a su alto kilometraje y padecemos una falta total de calabozos a nivel provincial, lo que genera serios problemas operativos y logísticos”.

Para prestar un buen servicio es indispensable, a juicio de Hugo Pellicer “una inversión urgente en la renovación de equipos y la rehabilitación de acuartelamientos, la inmediata implementación

de un turno de trabajo equitativo en toda la provincia que permita conciliar y dignificar el servicio de nuestros guardias civiles."

Pellicer recuerda que “la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita. Y añade: “Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo”.

JUCIL también reclama un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades públicas. “El principio de autoridad -afirma Pellicer- está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional”.