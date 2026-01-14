Jarramplas, la Fiesta de Interés Turístico Nacional que mejor representa el poder colectivo y popular de un pueblo, Piornal

Jarramplas 2026, que tiene su cita inamovible en el calendario los días 19 y 20 de enero, se ha presentado en la Diputación Provincial de Cáceres. Mayordomos, Jarramplas, concejales y concejalas junto con el alcalde Javier Prieto y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, han llenado el escenario donde ha quedado reflejado no solo el color de las cintas de los trajes (algunas cargadas de recuerdos muy personales), la autenticidad de sus enormes máscaras, y el sonido de sus tamboriles, sino que también se ha podido ver que se trata de una Fiesta, como ha señalado el Presidente de la Diputación , que es la “representación del poder colectivo y popular”.

“Vivir Jarramplas es algo impresionante y un ejemplo para toda la provincia. Hablar de Jarranplas es hablar de identidad, es hablar de memoria colectiva, de tradición, de orgullo, de respeto, de implicación social y popular. Jarramplas es un patrimonio cultural inmaterial de Piornal, de la provincia de Cáceres y de toda Extremadura y desde la Diputación provincial seguiremos apoyando este tipo de manifestaciones culturales, de representación de poder colectivo y popular” ha señalado Morales.

Por su parte el alcalde de Piornal, Javier Prieto, que además de dar respuesta a la tradicional pregunta de cuántos serán los kilos de nabos que este año se lancen contra los Jarramplas -30.000 kilos procedentes de Aldeanueva de la Vera y Portugal- ha querido subrayar en sus palabras el agradecimiento.

“Agradecimiento a la diputación por su apoyo y especialmente a los Jarramplas y Mayordomos de este año y de todos los años porque sin ellos no se podría celebrar la Fiesta, ellos son los protagonistas. El agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Piornal a esa labor colectiva que vienen haciendo no solo desde octubre que es cuando se comienzan a elaborar todos los materiales sino que durante todo el año han estado representando al pueblo de Piornal por la provincia, por la región y a nivel internacional llevando nuestra fiesta y nuestra identidad”.

Prieto también ha resaltado otros elementos importantes en la celebración como el respeto y la fe, “todo un ritual los días 19 y 20 enero que va mucho más allá del lanzamiento de los nabos”.

Orgullo, respeto, agradecimiento y preparación

Marcos Moreno y David Ramos, que aunque ya se habían vestido de Jarramplas en otras ocasiones, serán este año los piornalegos que den vida a los dos Jaramplas principales en esta edición 2026. “Orgullo, satisfacción y agradecimiento” son los adjetivos con los que Moreno ha calificado como se siente al ser Jaramplas, “para mí representa muchísimo orgullo; también muchísimo respeto por la tradición, por la gente que ya ha encarnado estas fiestas y agradecimiento a la gente nos rodea por su apoyo”.

Sentimientos que tienen que ir acompañados también de una preparación, física y psicológica, como explica David Ramos. “Físicamente llevamos un tiempo que salimos a correr, hacemos cardio, utilizamos chalecos con peso –el traje de Jarramplas puede pesar 50 kilos- gimnasio … y, psicológicamente nos preparamos durante toda la vida para este momento, no se entrena, lo llevamos por dentro”.

Así, ya está todo preparado para que Jarramplas celebre una nueva edición en la que se espera acudan unas 10.000 personas e ir avanzando en la lista de nuevos Jarramplas que ya está cubierta hasta el 2057.