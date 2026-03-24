Irene de Miguel denuncia el deterioro de la sanidad pública extremeña con plazas que no se cubren y más derivación a la privada

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado preocupación por “la deriva que está adquiriendo nuestra sanidad pública” con plazas en diferentes especialidades que no se cubren y con el aumento de la derivación de pruebas desde la sanidad pública a la privada. Así De Miguel ha criticado que “es inexplicable la política de la señora Guardiola de expulsar al talento de Extremadura” para añadir que “¿dónde se ha visto que ante una preocupante falta de personal, de profesionales se quede en plazas desiertas, plazas vacantes por exámenes imposibles?”

En su intervención en rueda de prensa Irene de Miguel ha lamentado que “unas pruebas selectivas imposibles y de una dificultad asombrosa” está obligando a enfermeras, farmacéuticos, y médicos que quieren trabajar en Extremadura a no poder hacerlo. “Dejar plazas fijas vacantes y engordar la precariedad y la temporalidad en nuestra sanidad pública no es nada más que otra forma de deteriorarla”, ha criticado De Miguel.

También ha denunciado el deterioro de la sanidad pública “con el incremento de la actividad derivada a la sanidad privada, que está parasitando a nuestra sanidad pública”. De Miguel ha señalado que en dos años han aumentado un 52% las derivaciones de pruebas diagnósticas terapéuticas del SES a la privada. “Para que se hagan una idea, el segundo semestre 2023 se realizaron 28.157 pruebas en la sanidad privada, en el segundo semestre de 2025, las pruebas a la sanidad privada ascendieron a 43.040”, ha denunciado Irene de Miguel.

“Este es el modelo de sanidad de la señora Guardiola, un modelo privatizado y un modelo donde se expulsa a nuestros profesisonales”, ha criticado la portavoz de Unidas por Extremadura quien además ha recordado la “medida estrella” del gobierno de Guardiola en relación a las listas de espera única establecida en el hospital de Llerena que como ha lamentado ha atendido sólo a diez personas. De Miguel lo ha calificado de “sonoro fracaso”.