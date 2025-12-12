Interior detecta a través de VioGén 2.961 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén hasta el 30 de noviembre un total de 2.961 casos activos de víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De ellos, 2.378 son de riesgo bajo, 553 medio, 28 alto y dos extremo, según se desprende de los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, reflejan que, a 30 de noviembre de este año, hay un total de 103.973 casos activos por violencia de género en España --797 menos que los registrados hasta el 31 de octubre--, de los que 22 están en riesgo extremo, 957 en alto, 14.631 en medio, y 88.363 en bajo.