Instalada una fuente accesible en el Instituto de Talavera la Real

El Instituto “Bachiller Diego Sánchez” de Talavera la Real, se convierte en el primer centro educativo que utiliza la estrategia de utilizar productos de mobiliario urbano accesibles como herramientas pedagógicas, para concienciar a los jóvenes de la importancia de la accesibilidad desapercibida.

La iniciativa, promovida por Apamex a petición de Carmen Sánchez, premio Otaex 2025 por su labor en materia de accesibilidad educativa y sanitaria, ha sido posible por la donación de la empresa de economía social ECOINNOVA Social, que dirige Petri Carrasco, y el empresario Jorge Gruart, y lo ha instalado la empresa AL-SENERA de forma altruista. Todo ello con la colaboración del Director General de Accesibilidad, Jorge Rebollo, y del Director del centro educativo, Andrés Pascual.

El acto de presentación ha tenido lugar en el centro educativo, participando los/as alumnos/as del instituto. La fuente accesible instalada no es una fuente situada en zona próxima a la que venía utilizándose que no cumplía los requerimientos en materia de accesibilidad, ya que se ha optado por quitar la no accesible y que solo tengan los/as alumnos/as una sola fuente y que sirva para todos/as, siguiendo las pautas de la accesibilidad desapercibida.

También, se ha presentado un catálogo de mobiliario accesible por parte de la empresa ECOINNOVA, como medida clave en inclusión social, centrado en productos novedosos, utilizando materiales adecuados para su ubicación en entornos del ámbito del patrimonio histórico monumental.