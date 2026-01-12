MOVILIDAD

Las infraestructuras de recarga eléctrica pública alcanzan los 852 puntos operativos en 2025 en Extremadura

Supone un incremento del 1,7% respecto al año anterior.

Redacción

Extremadura |

Puntos de recarga en un garaje
Puntos de recarga en un garaje

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en Extremadura concluye el año 2025 con un total de 852 puntos operativos, lo que supone un crecimiento del 1,7 por ciento sobre 2024, según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) recogidos del conjunto de operadores (CPOs) nacionales de recarga.

Mientras, en el conjunto nacional la red de infraestructuras de recarga de acceso público en España concluye el año 2025 con 50.000 puntos operativos, lo que supone un crecimiento del 10,2 por ciento.

