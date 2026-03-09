ELECCIONES

Ibarra aboga por una reforma del Estatuto de Autonomía para que gobierne la lista más votada

"No había que ser muy listo para saber lo que iba a pasar. Hace dos meses anuncié lo que iba a ocurrir y ha ocurrido: estamos sin Gobierno", ha señalado el expresidente extremeño.

Redacción

Extremadura |

Rodríguez Ibarra durante su entrevista en laSextaNoche
Rodríguez Ibarra durante su entrevista en laSextaNoche | laSexta.com

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha abogado este sábado por reformar el Estatuto de Autonomía en aras de que gobierne en la región la lista más votada, así como por unos comicios autonómicos que coincidan con los municipales.

"No había que ser muy listo para saber lo que iba a pasar. Hace dos meses anuncié lo que iba a ocurrir y ha ocurrido: estamos sin Gobierno", ha señalado el expresidente extremeño en declaraciones a los medios minutos antes de asistir al acto institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Asamblea de Extremadura.

Seguidamente, tras defender la referida reforma a fin de que sea "el que gana" quien "gobierne" en la comunidad autónoma, Rodríguez Ibarra, quien fuera también secretario general del PSOE de Extremadura, se ha referido al proceso de elección del próximo líder de los socialistas en la región, después de que el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y la diputada en la Asamblea Soraya Vega hayan anunciado sus precandidaturas este sábado.

"Cuando me fui propuse al Comité Regional que se eligiera a una persona, en ese caso concreto, Guillermo Fernández Vara, y aquello salió muy bien. Después se han elegido candidatos por primarias y aquello ha salido fatal", ha espetado el expresidente llamando a los miembros de su formación a que "elijan lo que quieran hacer".

