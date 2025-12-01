El hombre atrincherado desde el sábado en Cilleros se encuentra bajo control policial tras acceder agentes a la vivienda

El hombre que permanecía atrincherado en Cilleros (Cáceres) desde este pasado sábado, día 29, armado con un cuchillo, se encuentra ya bajo control policial tras haber accedido efectivos a la vivienda después de obtener la correspondiente autorización judicial.

La intervención se ha desarrollado sin ningún herido y, tras el suceso, el hombre ha sido detenido y trasladado a un centro sanitario para recibir la atención sanitaria.

Una vez asistido y, tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, será puesto a disposición de la autoridad judicial para el "total esclarecimiento" de los hechos, ha informado la Guardia Civil.

Cabe recordar que varias patrullas de dicho cuerpo se personaron este pasado sábado e iniciaron las labores de negociación aunque, pese a los intentos de los negociadores y de familiares, el individuo se negó a salir.