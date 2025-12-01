SUCESOS

El hombre atrincherado desde el sábado en Cilleros se encuentra bajo control policial tras acceder agentes a la vivienda

La intervención se ha desarrollado sin ningún herido y, tras el suceso, el hombre ha sido detenido y trasladado a un centro sanitario para recibir la atención sanitaria.

Redacción

Extremadura |

El hombre atrincherado desde el sábado en Cilleros se encuentra bajo control policial tras acceder agentes a la vivienda
El hombre atrincherado desde el sábado en Cilleros se encuentra bajo control policial tras acceder agentes a la vivienda | Guardia Civil

El hombre que permanecía atrincherado en Cilleros (Cáceres) desde este pasado sábado, día 29, armado con un cuchillo, se encuentra ya bajo control policial tras haber accedido efectivos a la vivienda después de obtener la correspondiente autorización judicial.

La intervención se ha desarrollado sin ningún herido y, tras el suceso, el hombre ha sido detenido y trasladado a un centro sanitario para recibir la atención sanitaria.

Una vez asistido y, tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, será puesto a disposición de la autoridad judicial para el "total esclarecimiento" de los hechos, ha informado la Guardia Civil.

Cabe recordar que varias patrullas de dicho cuerpo se personaron este pasado sábado e iniciaron las labores de negociación aunque, pese a los intentos de los negociadores y de familiares, el individuo se negó a salir.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer