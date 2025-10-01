Un hombre de 83 años sufre traumatismo craneal y en la columna tras la colisión de dos turismos en Montánchez

Un hombre de 83 años presenta heridas de carácter grave como consecuencia de una colisión lateral entre dos turismos ocurrida este martes, 30 de septiembre, en Montánchez (Cáceres).

El suceso, por el que el varón herido presenta traumatismo craneal y en la columna dorsal, ha tenido lugar sobre las 13,10 horas en al punto kilométrico 11 de la carretera EX-382, en Montánchez.

Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente, el varón herido ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Universitario de Cáceres en un helicóptero medicalizado, después de ser excarcelado por bomberos del Sepei de Cáceres.

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado un equipo médico del consultorio de Montánchez, una ambulancia convencional y un helicóptero medicalizado, dos dotaciones del parque de bomberos de Cáceres, una patrulla de la Guardia Civil, y un equipo de emergencias de carreteras de la Junta de Extremadura.