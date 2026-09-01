Herido grave un hombre de 63 años en un posible accidente laboral en Cabañas del Castillo

Un varón de 63 años de edad ha resultado herido de carácter grave en un posible accidente laboral sufrido este lunes, 31 de agosto, en Cabañas del Castillo (Cáceres).

El hombre herido presenta traumatismo torácico y abdominal, y ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Universitario de Cáceres, según apunta el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el suceso.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han trasladado un helicóptero y una ambulancia convencional del SES, además de medios del centro de salud de Retamosa y de la Guardia Civil. También ha existido colaboración ciudadana con vehículos todoterreno, así como del alcalde de Cabañas del Castillo.

Un técnico laboral analiza además el posible carácter laboral del incidente.