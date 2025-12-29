Herido grave un hombre de 59 años tras sufrir un accidente en una finca próxima a Alange

Un hombre de 59 años ha resultado herido de carácter grave, tras sufrir un accidente en el cual ha quedado atrapado por el apero de un tractor en una finca próxima a la localidad pacense de Alange.

Este accidente sobre el cual está pendiente determinarse si ha sido de carácter laboral, por lo que ha sido activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo, ha tenido lugar minutos antes de las 11,00 horas de este domingo en la Finca El Manzo, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Por cuenta del mismo, el herido ha sido trasladado al Hospital de Mérida con un aplastamiento de la pierna izquierda y trauma en el abdomen.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico, el centro de salud San José, el Cpei de Almendralejo, la Guardia Civil y personal técnico de la Dirección General de Trabajo.