Hacienda devuelve 1,3 millones de la Renta a los contribuyentes extremeños y las declaraciones presentadas suman 42.527

La Agencia Tributaria ha pagado un total de 1,3 millones de euros a 3.133 contribuyentes extremeños en el primer día en el que se han iniciado las devoluciones de la Campaña de la Renta 2025, según han informado fuentes del organismo.

Del total de 42.527 declaraciones presentadas a cierre de este jueves en la región, un 7,1 por ciento más respecto al ejercicio pasado, 36.313 eran a devolver, cifra un 6,1 por ciento superior a la de hace un año.

En el conjunto del país, la Agencia Tributaria ha pagado un total de 93,4 millones de euros a unos 172.000 contribuyentes en el primer día en el que se han iniciado las devoluciones de la Campaña de la Renta 2025, según han informado fuentes del organismo.