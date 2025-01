Gutiérrez apuesta por un proyecto potente y por hacer la oposición que corresponde ante los déficits y la mala gestión del PP

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Esther Gutiérrez, recuperada de su enfermedad, ha vuelto con más fuerza a los actos presenciales con la militancia. En esta ocasión, la ruta ha tenido paradas en Guadiana y Mérida.

Con los compañeros y compañeras de las dos agrupaciones, Gutiérrez ha hecho hincapié en su visión de la oposición que el PSOE necesita hacer en Extremadura, la que entiende que debe ser “constructiva” pero “firme y clara”: “Estamos aquí para construir un proyecto potente y hacer la oposición que corresponde ante los déficits y la mala gestión que se está llevando a cabo en esta tierra”.

En ese sentido ha recordado que Extremadura tiene al frente un gobierno “que no ha sabido ejecutar los presupuestos, un gobierno que no ha sabido gestionar esta tierra; un gobierno que lo primero que hace es bajar los impuestos a los más ricos para quitar la medida de los comedores universales que es una medida de conciliación para todas las familias; un gobierno que no sabe gestionar la sanidad y que la está llevando a pique, y un gobierno que pacta con la ultraderecha con tal de aferrarse al sillón”.

Y sobre esto último, la candidata se ha detenido especialmente, afeando los guiños del PP a la ultraderecha de VOX, “quieren cargarse la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, ¿cómo vamos a tender la mano nosotros a un gobierno de esas características. No estamos aquí para ser cómplices del gobierno de la derecha y ultraderecha en Extremadura”.