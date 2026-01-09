Guardiola ofrecerá la próxima semana a Vox entrar a formar parte del gobierno extremeño

La líder del ejecutivo extremeño, María Guardiola, mantendrá la próxima semana una reunión discreta con Vox para abordar la situación derivada tras la cita con las urnas del pasado 21 de Diciembre y sobre la mesa habrá diversas consideraciones. A saber:

-Guardiola ofrecerá a Vox entrar a formar parte del Gobierno Regional en coalición. Asumiendo así Vox consejerías y responsabilizándose de las decisiones políticas que se adopten.

-La negociación no se va a centrar en el corto plazo, y en un hipotético reparto de puestos en la Asamblea de Extremadura, que recordamos se constituirá el próximo 20 de enero, sino que se persigue un acuerdo global para la totalidad de la legislatura, buscando la estabilidad política, económica y social, asegurando también los presupuestos regionales, anualidad por anualidad.

-Se apunta a que hay cuestiones no negociables, como las políticas de igualdad u otras que no son competencia de la Junta de Extremadura.

-Y también, por último, hay cierto recelo de que esta negociación pueda estar condicionada por las citas electorales de Aragón, el próximo 8 de febrero, así como por los comicios en Castilla y León y Andalucía. Por lo que se quiere dar carácter extremeño a estas conversaciones, huyendo de estrategias o posturas globales condicionadas a ese calendario electoral cuyo pistoletazo de salida en todo el País dio Extremadura el pasado 21D. Evitando que se dilaten en el tiempo las negociaciones por intereses demoscópicos y electoralistas.