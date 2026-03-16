Guardiola felicita a Mañueco y apela a la "estabilidad", "buena gestión" y "compromiso" del 'popular' en Castilla y León

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha felicitado al candidato del PP a las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha reivindicado la "estabilidad" y "compromiso" del 'popular' con la comunidad.

"Una forma de gobernar que demuestra que la estabilidad, la buena gestión y el compromiso con la tierra siguen contando con la confianza de los castellanos y leoneses", ha apelado Guardiola en referencia a su compañero de partido en un mensaje en 'X'.

Asimismo, la 'popular' ha recordado que el PP ha vuelto a ganar con "un proyecto serio y de futuro" tras las citas electorales en Extremadura y Aragón.