Guardiola felicita el Día de Extremadura desde Hervás para reivindicar que esta tierra "sigue verde y viva"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado que esta comunidad sigue "verde y viva" tras los incendios que han asolado parte de la región este verano.

Así lo ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales grabado en Hervás, una de las localidades afectadas por el mayor de los incendios que ha padecido la región, el de Jarilla, "rodeados de una belleza que late con nosotros".

Un lugar donde la naturaleza recuerda que "la tierra sigue verde y viva" y que "pese a lo vivido, pese a lo sufrido", Extremadura seguirá dando la bienvenida a sus visitantes.

"Extremadura es un lugar para visitar una y mil veces, una hermosura natural e inagotable. Somos historia y cultura, patrimonio y sabores, paisajes que enamoran y experiencias que perduran", señala la presidenta extremeña, que invita "a descubrir o a redescubrir la autenticidad de Extremadura".

Un destino "acogedor", donde "cada rincón rebosa vida", señala Guardiola. "Aquí está nuestra luz, en los cauces de sus ríos, en las crestas de sus montañas y en la inmensidad de sus cielos. Aquí está nuestro rumbo, en cada sendero que nos conduce a la esperanza. ¡Feliz Día de Extremadura!".