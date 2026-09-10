El Gran Maestro gallego David Lariño se alza con la victoria en el XXXVII Torneo de Ajedrez “Diputación de Cáceres”

La XXXVII edición del Torneo de Ajedrez “Diputación de Cáceres”, una de las citas más destacadas del calendario ajedrecístico extremeño y un referente por la calidad de sus participantes y la cuantía de sus premios, ya tiene nombres ganadores, como el del GM gallego David Lariño, que se ha alzado con la victoria.

Ha sido este pasado fin de semana, en la Casa de Cultura de Jarandilla de la Vera, cuando se ha celebrado esta cita organizada por la Diputación de Cáceres, junto con la Federación Extremeña de Ajedrez y el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, y, un año más, ha vuelto a reunir a un centenar de jugadores, completando el cupo de inscripciones y demostrando la capacidad de este encuentro para atraer a aficionados y grandes figuras del ajedrez.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, ha seguido el desarrollo del torneo y ha participado en la entrega de premios, poniendo en valor el trabajo conjunto de las tres entidades organizadoras y la importancia de seguir acercando el deporte a todos los municipios de la provincia.

La competición ha contado con la participación de tres Grandes Maestros, tres Maestros Internacionales y tres Maestros FIDE, además de jugadores procedentes de distintos puntos de España, Cuba y Portugal.

Entre las figuras participantes han destacado el Gran Maestro Miguel Illescas, ocho veces campeón de España y participante en doce Olimpiadas de Ajedrez; el también Gran Maestro extremeño Manuel Pérez Candelario, campeón de España en 2003, y el gallego David Lariño, campeón nacional en 2008.

La victoria se decidía en la última partida, disputada entre los Grandes Maestros Miguel Illescas y David Lariño. Finalmente, el jugador gallego se ha alzado con el triunfo.

El mejor clasificado extremeño ha sido Manuel Pérez Candelario, que ha finalizado en quinta posición, empatado a puntos con el cuarto clasificado.

También ha destacado la actuación de la joven promesa extremeña Hugo Pérez, de tan solo 11 años, que ha logrado la decimotercera posición de la clasificación general y se ha proclamado primero en la categoría Sub-12.