La Garrovilla espera superar los 16 vehículos en la nueva edición de la Carrera de los 'Autos Locos' el 3 de abril

La localidad pacense de La Garrovilla celebra el próximo 3 de abril, Viernes Santo, la XIII Carrera de los 'Autos Locos', pistoletazo de salida de la Feria de la Virgen de la Caridad que espera superar los 16 vehículos participantes de la pasada edición.

Se trata de autos sin motor, con tres ruedas y distinta decoración, esto último uno de los aspectos que se tiene en cuenta a la hora de ser premiados junto con la velocidad que alcanzan en la meta, cuya carrera se desarrolla por las calles Miguel Hernández y Juan Arnela aprovechando la pendiente.

La diputada provincial Paqui Silva, la alcaldesa de La Garrovilla, Anabel Frutos, y la teniente de alcalde, Cristina Romero, han presentado esta nueva edición de los 'Autos Locos' en la que el plazo de inscripción está abierto por sede electrónica y cada auto participante recibe una subvención de 150 euros para su elaboración. Se puede participar de forma individual o en grupos y los premios son donados por empresas y comercios locales.

Paqui Silva ha destacado en su intervención que se trata de una cita que ha sabido ganarse en cada edición un lugar propio en el calendario festivo y en el "corazón" de la comarca, así como que desde la diputación quieren estar presentes en este tipo de iniciativas que nacen de la ilusión de todo un pueblo y que se convierte en una seña de identidad con el paso del tiempo.

Y es que, como ha apuntado, hacer provincia es apoyar el talento, la creatividad y la capacidad de los municipios para generar propuestas originales, que dinamizan su economía, fortalecen la convivencia y proyectan una imagen positiva en el territorio.

Además, esta actividad lúdica es un ejemplo de participación ciudadana, de trabajo en equipo y de implicación de los vecinos, así como una demostración de que los pueblos están "vivos", saben reinventarse y ser capaces de atraer a visitantes, generar actividad económica y reforzar el orgullo de pertenencia, en unos momentos en los que se habla de reto demográfico y de oportunidades en el medio rural.

Anabel Frutos ha señalado por su parte que la carrera se celebra el Viernes Santo a partir de las 12,30 horas y que se premia tanto la creatividad como la velocidad que llevan los coches en una cita con "bastante" arraigo y un "referente" en las Vegas Bajas, con una afluencia de público "exagerada" y la participación en la pasada edición de 16 coches que esperan superar este año.

Asimismo, ha puesto el acento en que comenzó organizada por una asociación juvenil, y que posteriormente el ayuntamiento se ha hecho cargo de este evento "grande" que se desarrolla en un día de fiesta, al que anima a acudir.

Por último, Cristina Romero ha explicado que la carrera consiste en hacer un auto loco sin motor y disfrazarse con una temática específica, y que el ayuntamiento concede a cada participante una subvención de 150 euros. La prueba en así comienza a las 12,30, pero los autos deben estar presentes media hora antes para poder darles el número de dorsal y explicar las normas.