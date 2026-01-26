Ganaderos extremeños que practiquen la trashumancia a pie podrán recibir una subvención de hasta 5.000 euros

La Junta de Extremadura concederá hasta 5.000 euros de subvención a los ganaderos afincados en la región que practiquen la trashumancia a pie, según el decreto de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado día 20.

Podrán optar a estas ayudas los ganaderos y titulares de explotaciones ubicadas en la comunidad autónoma e inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura, informa la Junta en nota de prensa agregando que los perceptores habrán de realizar un desplazamiento mínimo diario de 15 kilómetros, pudiendo percibir hasta 2.500 euros de ayuda por trayecto.

La cuantía de la subvención dependerá de las cabezas de ganado y del número de días que dure la trashumancia, práctica ganadera consistente en trasladar cabañas de ganado desde las zonas con menos pastos y temperaturas más extremas hasta otras con mejores condiciones ambientales.

A este respecto, la Junta destaca que los más de 7.000 kilómetros de vías pecuarias que tiene Extremadura se deben "en gran parte" a la trashumancia.

Los ganaderos recibirán cuatro euros diarios por UGM (Unidad de Ganado Mayor), hasta un máximo de 125 cabezas en vacuno y equino, y 850 en ovino y caprino.

Cabe señalar que la UGM es una medida estándar utilizada, entre otras cuestiones, para conceder ayudas, variando las equivalencias según el tipo de ganado y la edad, desde el 0,15 por las cabras u ovejas de un año en adelante hasta el 1 para el vacuno de más de dos años.

Las ayudas, dotadas con 40.000 euros, buscan conservar la trashumancia a pie y fomentar el relevo generacional en esta práctica ganadera que en Extremadura es Bien de Interés Cultural (BIC) y a quien la Unesco otorgó el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Las ayudas a la trashumancia recibieron el año pasado 15 solicitudes, 21 en 2024, 19 tanto en 2023 como en 2022, 16 en 2021 y por último, 21 peticiones tanto en 2020 como en 2019.

Entre otras aportaciones, la trashumancia a pie contribuye a mantener la cabaña ganadera, la red de caminos asociada y la riqueza medioambiental de los territorios. También es una herramienta de prevención de incendios forestales, ya que contribuye a reducir las cargas de combustible vegetal del paisaje.

El decreto publicado el pasado día 20 en el DOE sustituye al anterior sobre la materia, con el fin de adaptarlo a las nuevas directrices comunitarias establecidas como consecuencia de la modificación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en lo relativo a inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural, entre las que se incluyen las ayudas a la trashumancia.

Estas ayudas cuentan con 75 por ciento de financiación a través de Fondos Feader, 21 por ciento la Junta de Extremadura y cuatro por ciento el Estado.