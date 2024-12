Gallardo no se cierra a poder acordar los PGEX 2025, Gutiérrez asevera que no tenderá la mano a Guardiola

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO

El candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha replicado a la presidenta extremeña, María Guardiola, tras las declaraciones de este miércoles sobre la tramitación de los presupuestos regionales, que por parte de él mismo como hasta ahora líder de los socialistas en la región y la dirección actual les han trasladado "disposición al diálogo" y "propuestas cuya respuesta siempre ha sido el silencio", pero que "en cualquier caso está feo meterse en los procesos internos".

"Lo que tiene que hacer la señora Guardiola es sentarse, no ser tan soberbia, pensar más en los intereses de los extremeños y no estar dedicada permanentemente a seguir directrices de Madrid", ha remarcado, a la par que le ha valorado que si se plantea que "para poder haber un acuerdo siempre tiene que haber exigencias y renuncias, es decir, a qué está dispuesta a renunciar y qué está dispuesta a exigir para llegar a un acuerdo", no tiene que "mostrarle" a Guardiola "nada", porque "ya" le mostró su "disposición al diálogo". "Si ella quiere hablar tendrá que llamarnos".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por las declaraciones de este miércoles de Guardiola, quien ha recordado que en el PSOE "ahora mismo el liderazgo todavía no está claro", ya que van a celebrar un congreso en el que "igual cambian las cosas", y ha planteado que "si hay otro liderazgo con ganas de construir y de aportar, pues podremos aprobar el mejor presupuesto que merece Extremadura y los extremeños".

A tenor de estas declaraciones, Gallardo ha valorado que "en realidad María Guardiola cada vez que habla cambia la versión" y ha considerado que los periodistas han sido "testigos" de las veces que, por parte de él mismo como secretario general regional del PSOE y la dirección actual, le han trasladado "disposición" al diálogo o propuestas, "cuya respuesta siempre ha sido el silencio" y que "en cualquier caso está feo meterse en los procesos internos".

"Por otra parte, le agradezco que traslade que soy un líder que para ella es una alternativa de gobierno", ha continuado, para señalar que no cree que Guardiola "desee para el PSOE nada bueno" ni que les "vayan muy bien las cosas, porque eso es lo mismo que a ella le vayan peor", pero que "en cualquier caso" y "por suerte" la jefa del Ejecutivo regional "no elige, y como no elige no va a tener la oportunidad de decidir el liderazgo que desea".

ESTHER GUTIÉRREZ

Esther Gutiérrez continúa sus encuentros con la militancia socialista extremeña con parada, este jueves, en la Casa del Pueblo de Almendralejo. Allí, la candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura ha hablado sobre la necesidad de hacer una oposición firme a la derecha y se ha pronunciado sobre el ofrecimiento del compañero Miguel Ángel Gallardo a apoyar los presupuestos regionales del PP. “Aquí os voy a dar mi opinión, yo, con todos los respetos a mi compañero, que lo aprecio, esta mañana ha dicho que le tendía la mano a Guardiola para los presupuestos, yo no, yo no se la tiendo, pero os voy a dar razones” ha indicado.

En primer lugar, Gutiérrez ha explicado que “los presupuestos de Guardiola no contemplan las cantidades económicas que necesitan medidas importantes para esta tierra” y ha puesto como ejemplo la partida asignada al proyecto del regadío de Tierra de Barros. Además, ha insistido, en que el PP está pidiendo un apoyo a cambio de nada, “carta blanca”, “no puede ser que usted quiera que nosotros le apoyemos los presupuestos y los diputados del PP de esta tierra en el Congreso no apoyen los presupuestos del Gobierno de España, que contemplan (para Extremadura) una financiación mucho mayor que las anteriores y serán beneficiosos”.