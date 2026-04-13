La Fundación Caja Extremadura organiza este lunes un nuevo 'Foro Mayor' para hablar de la salud mental y del tercer sector

El 'Foro Mayor', una iniciativa de la Fundación Caja Extremadura, celebrará este lunes, 13 de abril, su cuarta edición que se centrará en abordar con estudiantes universitarios la salud mental, el bienestar emocional y las oportunidades profesionales en el tercer sector.

La actividad, bajo el título 'Cuidarte hoy, progresar mañana', contará con la participación de profesionales de la Fundación Sorapán de Rieros, como son Carmen Sánchez Monterrey, psicóloga y psicopedagoga, y María Rey Moreno, psicóloga, quienes ofrecerán a los estudiantes herramientas prácticas para el autocuidado emocional, así como claves para afrontar los retos personales y académicos propios de la etapa universitaria.

Durante la jornada, se abordarán cuestiones como la gestión del estrés, la importancia de los hábitos saludables, el papel de las relaciones personales o la necesidad de pedir ayuda a tiempo.

Asimismo, esta nueva edición de 'Foro Mayor' pondrá el foco en el tercer sector como ámbito profesional, destacando "su papel en la generación de impacto social y en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad", señala la fundación en un comunicado.

El objetivo es que los universitarios puedan conocer los distintos perfiles profesionales que intervienen en el ámbito del tercer sector, así como las oportunidades laborales que ofrece.

El encuentro tendrá lugar, como en ediciones anteriores, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Antonio Franco de Cáceres a partir de las 20,00 horas.

'Foro Mayor' tiene como objetivo generar espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje dirigidos a jóvenes universitarios. A través de estas sesiones, la Fundación Caja Extremadura pretende acercar temas de interés social, fomentar el desarrollo personal y profesional, y conectar a los estudiantes con realidades y sectores clave para el futuro.