La Filmoteca de Extremadura proyectará 'La pasión de Juana de Arco' en sus sedes este enero

La Filmoteca de Extremadura proyectará este mes de enero en sus sedes de Mérida, Cáceres, Badajoz y Plasencia la película 'La pasión de Juana de Arco', del director Carl Theodor Dreyer.

Este largometraje de 1929, cuyo guion fue obra del propio Dreyer junto a Joseph Delteil, será exhibido el 13 de enero a las 19,30 horas en Cáceres y en Badajoz a 18 y a las 20,30 horas.

Del mismo modo, el día 29 esta película de 110 minutos de duración será proyectada a las 20,30 horas en Mérida y a las 19,30 horas en Plasencia.

Ambientada en la Guerra de los Cien Años, siglos XIV y XV, la trama cuenta la historia de una joven Juana de Arco que después de haber conducido a las tropas francesas a la victoria, es arrestada y acusada de brujería.

En ese momento, ella declara haber recibido de Dios la misión de salvar a Francia, pero es procesada y condenada a morir en la hoguera.