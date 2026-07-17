El Festival de Folklore de Extremadura continúa este viernes con las actuaciones de grupos de Huesca, Rumanía y Talavera

El XLV Festival Internacional de Folklore de Extremadura continúa este viernes, 17 de julio, a las 22,00 horas en el Teatro López de Ayala con la segunda de las galas, a cargo de los grupos de Huesca, Rumanía y Talavera la Real, y con un precio de entrada de 10 euros.

La agrupación Folklórica Santa Cecilia de Huesca se fundó en noviembre de 1953, y desde entonces su objetivo ha sido la defensa del folklore aragonés, sobre todo en lo que a músicas, cantos, bailes e indumentaria se refiere.

Por ello, se ha convertido en un referente no solo en la labor de difusión sobre los escenarios del folklore aragonés, sino a la hora de incentivar y ahondar en el estudio y conocimiento de diversos aspectos de la cultura popular aragonesa. La agrupación creó su propia escuela a principios de siglo y actualmente está integrado por unas 400 personas entre componentes, socios y alumnos, según indica la organización en nota de prensa.

Desde Rumanía llega Doina Timisului, uno de los conjuntos folklóricos más prestigiosos del país. Fundado en 1959 en la región de Banat, nació con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio artístico popular rumano. Desde entonces, ha desarrollado una intensa trayectoria internacional, con más de 2.600 actuaciones y más de un centenar de galardones en festivales nacionales e internacionales.

Considerado un auténtico embajador cultural de Rumanía, el grupo ha llevado su arte a escenarios de Europa, América y Asia, consolidando un reconocimiento que trasciende fronteras. La formación destaca por la autenticidad de sus espectáculos, construidos a partir de investigaciones sobre el folclore tradicional y de la recuperación de danzas, canciones y costumbres populares de distintas regiones rumanas y, sobre el escenario, la coreografía se combina con la música interpretada por una orquesta de instrumentos tradicionales.

Por último actuará la Asociación Cultural Grupo de Coros y Danzas 'Luis Chamizo' de Talavera la Real, una de las formaciones folclóricas con mayor trayectoria de Extremadura. Fundado en 1980 a partir de la iniciativa de varios integrantes de una asociación cultural previa, el colectivo superó una primera etapa de formación y consolidación para convertirse en un referente en la conservación y difusión de las tradiciones populares de la región.

A lo largo de más de cuatro décadas, el grupo ha desarrollado una intensa labor de investigación y recuperación del patrimonio cultural de Talavera la Real y, entre sus principales aportaciones, destacan la restauración de la indumentaria tradicional de la localidad y la recuperación de celebraciones y manifestaciones populares como las Luminarias de San José, los Campanillos del Aleluya, el Fandango de Talavera La Jaca. Parte de este trabajo quedó recogido en las grabaciones 'Cahcabayo' (1989) y 'El Portalejo' (1998).