La Federación Internacional de Ajedrez reconoce al Club Magic Extremadura con uno de los Premios de Ajedrez Social

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha concedido al Club Magic Extremadura uno de los Premios de Ajedrez Social 2025 que ha concedido a distintas instituciones mundiales que desarrollan proyectos ajedrecísticos de impacto social por su "trabajo y logros que ejemplifican el impacto positivo del ajedrez en la sociedad".

El año 2025 fue declarado por la FIDE como Año del Ajedrez Social y con este motivo y en el mes de septiembre una delegación de su Comisión Social integrada por su presidente, André Vötglin, y la consejera Prabitha Urwyler, visitaron distintos centros extremeños en donde el Magic realiza esta labor.

De esta manera, y con la guía del coordinador de programas del club, el psicólogo Juan Antonio Montero, visitaron el Centro de Mayores Campomayor en Badajoz en donde se lleva a cabo el programa 'Ajedrez cognitivo - Ajedrez Saludable', el centro penitenciario de Cáceres para visitar el exitoso 'Nuestro ajedrez reinserta' patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte y la Comunidad Terapéutica La Garrovilla en Mérida para asistir a una sesión del programa 'Rehabilitación cognitiva en blanco y negro', y todo ello aplicando el Método ECAM de entrenamiento y rehabilitación cognitiva, original de la entidad.

Fruto de esta visita y de la "muy gratificante" impresión que obtuvieron estos representantes de la FIDE, fue la invitación para tomar parte en la conferencia de clausura del Año del Ajedrez Social celebrada en la India el pasado enero y este premio que reconoce esta labor del club, que tiene ya más de quince años de antigüedad, ha informado el Club Magic Extremadura en nota de prensa.