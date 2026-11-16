Un fallecido y cinco heridos en cuatro accidentes de tráfico durante este fin de semana en las carreteras extremeñas

Un hombre de 27 años, fallecía ayer domingo en una salida de vía con una moto en la N-502 cerca de la población cacereña de Guadisa en el término municipal de Alía.

Además, otro joven de 22 años quedaba herido de carácter 'menos grave' en una colisión entre un coche y una moto en el entorno urbano de Talavera la Real. Fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, con un traumatismo en la columna dorsal.

También, dos personas resultaban heridas de diversa consideración en una colisión por alcance en la N-435 cerca de Almendral este sábado. Así, una mujer de 61 años quedaba herida de carácter 'menos grave', con un trauma torácico, mientras que un varón, de 67 años, ha sido herido de carácter leve. Ambos fueron derivados al Hospital Universitario de Badajoz.

Por otro lado, otras dos personas han resultado heridas de carácter 'menos grave' en una colisión entre dos vehículos que se ha producido este sábado en la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Los heridos son una mujer de 28 años, que ha sufrido un traumatismo abdominal, y un hombre de 26, que presentaba policontusiones. Ambos fueron trasladados al Hospital Campo Arañuelo. Además, una tercera persona, un varón de 39 años, ha resultado herida de carácter leve, con una contusión en un codo. En este caso, se ha dado el alta 'in situ'.