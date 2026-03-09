SUCESOS

Fallece un hombre de 86 años en el incendio de una vivienda en Higuera de Llerena

Los hechos han sido registrados sobre las 8,00 horas de este domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido fuego.

Un coche de la Guardia Civil | Agencia EFE

Un hombre de 86 años ha fallecido este domingo, tras sufrir una intoxicación por humo derivada del incendio de una vivienda en la localidad pacense de Higuera de Llerena.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz, así como efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario, quienes han encontrado al hombre sin vida, según informa el Centro 112 de Extremadura.

