Fallece a los 73 años Dania Dévora, promotora y directora del festival Womad de Cáceres durante 30 años

La gestora y promotora cultural Dania Dévora Barrera, ha fallecido este martes a los 73 años en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de la que era hija predilecta desde 2022.

Dévora es una de las figuras más relevantes en el impulso de la música, el teatro y los festivales tanto en en varias ciudades españolas como a nivel internacional, según ha destacado la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canarias, Carolina Darias, quien, en nombre de toda la corporación municipal.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Dania Dévora desarrolló una trayectoria vinculada desde muy joven al ámbito musical, iniciándose en la distribución discográfica y evolucionando hacia la producción cultural, hasta convertirse en una empresaria de referencia en el sector de las artes escénicas.

Fundadora de la productora DD&Company Producciones en la década de los ochenta, impulsó numerosos proyectos culturales de gran relevancia, entre los que destaca la consolidación del Festival Womad en la ciudad canaria y en Cáceres, así como la producción de espectáculos teatrales, musicales y eventos internacionales que han llevado el nombre de Las Palmas de Gran Canaria a diferentes escenarios del mundo.

Su labor profesional la convirtió en un referente internacional en la producción de espectáculos, desarrollando iniciativas en España y en otros países de Europa y América, y contribuyendo a difundir la diversidad cultural y el valor de las artes escénicas.

Finalmente, a lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Grammy Latino en 2003 y el Can de Gran Canaria de las Artes en 2022, además de haber sido pregonera de las Fiestas de la ciudad en 2019.

Dania Dévora ha estado muy ligada a Cáceres, ciudad que visitó cada primavera desde 1992 y durante 30 años para ponerse al frente del festival Womad, organizado por el Consorcio Gran Teatro, cuya directora, Marisa Caldera, ha mostrado su "enorme tristeza" por su fallecimiento. "Su dedicación, su mirada abierta al mundo y su amor por la cultura marcaron profundamente este festival y la vida cultural de Cáceres", ha señalado.