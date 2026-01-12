El PP extremeño reivindica una financiación justa para que la región cuente con más recursos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha afeado la discriminación que sufre Extremadura en financiación con respecto a otras comunidades. “Pedro Sánchez ha decidido romper esa igualdad entre todos los españoles, privilegiando a los históricamente privilegiados por siete votos que le mantienen. Son menos recursos que van a la financiación, son menos recursos que van a la sanidad, son menos recursos que van a la dependencia. Y hoy no puedo salir de aquí sin reivindicar una financiación justa para todas las comunidades autónomas, basada en la solidaridad interterritorial y en la igualdad de todos los españoles a los servicios públicos.”

Lo ha hecho durante su participación en la mesa ‘Por lo importante: una vida segura’ enmarcada en la 28 Interparlamentaria del Partido Popular que se está celebrando este fin de semana en A Coruña.

Además, el portavoz ha criticado que mientras en otras comunidades el Gobierno Central aporta el 50% para dependencia, en Extremadura el gobierno de María Guardiola aporta el 73%. “¿Qué no haríamos si esa igualdad de trato que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez con otras comunidades autónomas lo tuviera también con el gobierno de Extremadura. Porque nosotros, cuando María Guardiola llegó al Gobierno, nos encontramos una dependencia donde todos los años fallecían 1.500 extremeños con el derecho a la dependencia reconocido, pero sin recibir ningún servicio o prestación. El gobierno de María Guardiola lo que hizo – al llegar- fue ponerse a trabajar y poner a las personas por delante y cuidar a aquellos que realmente necesitan los cuidados.”

También, Sánchez Juliá, ha puesto en valor que en dos años, el gobierno de María Guardiola ha hecho que haya “5.700 prestaciones más en Extremadura, 3.700 beneficiarios más de la dependencia, 25 meses consecutivos descendiendo las listas de espera en materia de dependencia en Extremadura y 81 días menos de espera en nuestra región.” Además ha destacado la creación del centro ELA de Cáceres y las prestaciones a los pacientes con esta enfermedad. “Mientras Pedro Sánchez congelaba la ley ELA, mientras Pedro Sánchez no le paga a los pacientes con las ayudas a los que tienen derecho, María Guardiola por primera vez en la historia de Extremadura ha puesto ayudas y deducciones directas a los pacientes y a los familiares para que puedan ayudar y soportar el gasto que están teniendo.”

En este sentido, el portavoz extremeño del Partido Popular, ha finalizado asegurando que “esas son las políticas que hacen que el Partido Popular y el Partido Socialista no seamos iguales, porque ponemos a las personas por delante, porque ponemos por delante a aquellos que realmente necesitan los cuidados. Esas son las políticas que han hecho que María Guardiola, el pasado 21 de diciembre, ha tenido una victoria incontestable dejando al Partido Socialista con 18 diputados. Esa es la política que nosotros vamos a seguir desarrollando, la política de la cercanía, la política humana, la política que reduce tiempos de espera y amplía servicios públicos, la política que antepone a los extremeños y a los españoles y, sobre todo, la política que sirve y que no se sirve a uno mismo, como estamos viendo en el Partido Socialista.”