ENERGÍA

Extremadura es la tercera región con menor potencia eólica instalada, con 89 megawatios

En el conjunto del país, la potencia eólica operativa en España alcanza ya los 32.910,79 megavatios.

Redacción

Extremadura |

Instalación de energía eólica y solar.
Instalación de energía eólica y solar. | Sinc

Extremadura se sitúa como la tercera región con menor potencia eólica instalada acumulada, con 89 megawatios (MW), seguida de Cantabria (35 MW) y Baleares (4 MW).

En el conjunto del país, la potencia eólica operativa en España alcanza ya los 32.910,79 megavatios (MW), consolidando al país como uno de los líderes europeos en esta tecnología, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

En concreto, durante 2025, se pusieron en marcha 44 parques eólicos, que suman 1.411,40 MW de nueva potencia. Además, la repotenciación de siete parques eólicos incrementó en 9,48 MW la potencia instalada, lo que arroja un aumento neto de 1.420,88 MW. En total, España cuenta actualmente con 1.454 parques eólicos en operación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer