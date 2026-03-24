Extremadura es la tercera región con menor potencia eólica instalada, con 89 megawatios

Extremadura se sitúa como la tercera región con menor potencia eólica instalada acumulada, con 89 megawatios (MW), seguida de Cantabria (35 MW) y Baleares (4 MW).

En el conjunto del país, la potencia eólica operativa en España alcanza ya los 32.910,79 megavatios (MW), consolidando al país como uno de los líderes europeos en esta tecnología, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

En concreto, durante 2025, se pusieron en marcha 44 parques eólicos, que suman 1.411,40 MW de nueva potencia. Además, la repotenciación de siete parques eólicos incrementó en 9,48 MW la potencia instalada, lo que arroja un aumento neto de 1.420,88 MW. En total, España cuenta actualmente con 1.454 parques eólicos en operación.